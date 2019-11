Leuze: pour payer moins cher, il faudra jeter vos déchets de cuisine et votre sac poubelle dans un point d'apport volontaire

Leuze a décidé hier soir lors de son conseil communal d'augmenter le prix de son sac poubelle à partir du 1er janvier (de 0,80 à 1 euro) et de procéder de même pour la taxe déchets. Elle passera de 94 euros pour un isolé à 100 euro. Les ménages, eux, ne paieront plus 138 euros mais 150.

Votre taxe déchets va-t-elle augmenter en 2020? C'est fort possible. Surtout si vous habitez dans la zone Ipalle.

L'intercommunale réclame davantage de sous aux communes, pour payer le traitement des déchets. "Dans toute la zone de Wallonie Picarde, ce coût évolue donc de 35,5€ en 2018 (...) à 42€ (...) soit 6,50€ de plus par an par habitant en plus", précise le bourgmestre de Leuze (et administrateur à Ipalle), Lucien Rawart .

Augmentation de la taxe poubelle

Une hausse que beaucoup de communes répercutent sur le portefeuille du citoyen (ce qui sera e cas à Leuze avec une augmentation de la taxe poubelle, tant pour les isolés que pour les ménages. Cette hausse a été votée par le conseil communal de ce mardi 5 novembre).

Il faut dire que nous produisons toujours trop de déchets.

Les plus mauvais élèves de la zone Ipalle sont Mouscron, Péruwelz, Beloeil et Leuze.

Et produire trop de déchets coûte cher, explique le bourgmestre de Leuze: "la nouvelle Déclaration de Politique régionale du gouvernement wallon annonce un objectif de réduction des seuils de quantités maximales par an et par habitant au-dessus desquels les communes sont sanctionnées".

Treize nouveaux points d'apport volontaire

La Ville de Leuze qui, en conséquence, est en train d'installer des "points d'apport volontaire".

De quoi s'agit-t-il? Ce sont des conteneurs enterrés, comme des bulles à verre. Il y en a 4 par "station": deux pour le verre (coloré et incolore), une pour les déchets organiques, les restes de repas, épluchures de fruits et légumes, marc de café.