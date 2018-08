Leuze: petit, vous rêviez d'être bénévole pour la Croix-Rouge?

Enfants... Vous rêviez de devenir quoi? Astronaute? Pompier? Médecin? Bénévole pour la croix rouge?

Bon, il faut avouer... bénévole... ce n'est pas vraiment ce qui vient en tête directement...

C'est donc pour susciter des vocations que la Croix-Rouge organise dans quelques villes de Wallonie, cette semaine, un stage pour les enfants.

L'objectif c'est de leur montrer le rôle indispensable des bénévoles. Les enfants apprennent à dispenser les premiers soins, ce qu'il faut faire en cas de forte chaleur, rencontrer des personnes dans le besoin aussi et récolter des vivres.

A Leuze... Shana, 9 ans a appris à récolter des vivres non périssables... "Je suis contente de faire plaisir aux pauvres, aux enfants, aux adultes et ceux qui n'ont pas d'argent. L'important, c'est qu'ils aient à manger et pas des jeux ou des tablettes".

Récolter des vivres... Ça donne envie de devenir bénévole?

Carine Dupont est une des responsables du stage de la Croix-Rouge. Elle explique la démarche: "Beaucoup d'enfants disent que c'est valorisant de récolter. Car ils voient concrètement ce que ça apporte. L'épicerie sociale de la Croix-Rouge de Leuze ne propose que des produits payants. Ce sont des produits que l'on achète en grande surface et que la Croix-Rouge revend à moitié prix. Mais là, les vivres récoltées seront évidemment distribuées gratuitement. Ce sera que du bonheur pour les personnes dans le besoin. Les enfants vont le constater eux-mêmes. Si on peut susciter quelques vocations, ce serait génial."

Shana et les autres enfants du stage de Leuze distribueront ce jeudi (9/08) les vivres récoltées.