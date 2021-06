Leuze : la plus grande station CNG de Belgique inaugurée

Au milieu du parc d’activités de Leuze Europe, vient d’être installée la plus grande station de CNG. Elle sera capable de recharger dix poids lourds à l’heure. Un pari tourné vers l’avenir. Le CNG est souvent présenté comme une alternative au diesel ou à l’essence. Moins polluant et plus économique. Mais est-ce véritablement le cas. On a posé la question à un expert.

D’abord, il faut rappeler que le CNG c’est en fait du méthane donc du gaz naturel. Celui que vous recevez chez vous pour alimenter votre chaudière ou votre gazinière.

Le CNG est-il meilleur pour l’environnement ?

Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Patrick Hendrick. Il est professeur à l’école polytechnique de l’ULB au service aéro-thermomécanique "Il est à coup sûr moins polluant puisqu’il s’agit de gaz donc on va avoir une consommation par kilomètre qui sera inférieure vu qu’on injecte directement du gaz dans les cylindres et pas un liquide comme l’essence ou le diesel".

Patrick Hendrick poursuit : "On peut aussi surtout avoir un carburant qui soit d’origine verte puisqu’on peut avoir un carburant qui aura été obtenu à partir d’hydrogène vert (comprenez de l’hydrogène qui a été produit lors d’une opération d’électrolyse de l’eau grâce à de l’électricité qui aura été produite, elle, par des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes par exemple) et du CO2 qui aura été récupéré (par exemple dans l’industrie)".

Autres avantages, le CNG produit beaucoup de particules fines qui deviennent de réels fléaux dans les grandes villes. Il est aussi facile à transporter via le réseau large de pipelines qui existe déjà en Belgique. Enfin, la technologie est connue puisque des véhicules roulent déjà au CNG. Il s’agit de véhicules hybrides qui roulent à la fois à l’essence et au CNG. Pour Patrick Hendrick, "il y a énormément de perspectives et d’avantages et peu de changements par rapport aux véhicules que nous utilisons déjà aujourd’hui contrairement aux véhicules électriques qui sont fortement mis en avant".

Le CNG est-il moins cher ?

Sur ce point, Patrick Hendrick débute par une mise au point. "Il faut être prudent dans ce que l’on dit car aujourd’hui nous faisons des comparatifs avec l’essence et le diesel sur base d’un CNG qui est produit à l’étranger". Reste qu’aujourd’hui le CNG est tout de même plus économique que l’essence ou le diesel. "Aujourd’hui, on consomme moins et en plus il est moins cher que le diesel et l’essence. Si on regarde vers le futur, on continuera de moins consommer mais en plus, ce CNG pourrait ne plus être un gaz qui soit utilisé comme une énergie fossile venue de l’étranger du Qatar ou de la Russie. Ce sera un gaz naturel produit en Belgique à partir de bio méthanisation ou d’électricité verte,…"

Reste qu’étant donné que ces infrastructures pour produire ce nouveau CNG vert n’existent pas encore ou ne sont pas encore assez répandues en Belgique, il est à ce stade difficile d’évaluer le prix futur du CNG. Cependant, selon Patrick Hendrick, "on parle d’un CNG 20 à 30% moins cher que le diesel".