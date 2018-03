Leuze: Hervé Cornillie va se retirer du collège

C'était le séïsme politique du week-end à Leuze-en-Hainaut: Hervé Cornillie, premier échevin (sans plus aucune compétence), a annoncé qu'il se retirait de la liste MR pour les prochaines élections communales. Dans la foulée, il annonçait son retrait, à la fin de ce mois (le 31 mars) du collège communal, et donc de son poste d'échevin. "Il faut être cohérent avec ses positions. Puisque je ne peux pas représenter le MR dans le combat qu'on va mener à partir des mois qui viennent vers 2018 (ndlr: on vote en octobre 2018) et jusqu'en 2024, il n'y a donc aucune raison que je reste au collège. Ce ne serait pas cohérent intellectuellement, a-t-il confié à nos collègues de No Télé.

Hervé Cornillie pourrait être remplacé au conseil communal par sa suppléante, la jeune Tourpière Julie Doyen.