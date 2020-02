Leuze-en-Hainaut: voyage scolaire annulé pour cause de coronavirus

Un voyage scolaire en Angleterre annulé à cause du coronavirus. C'est la décision prise par la direction du Centre Educatif Saint Pierre à Leuze, qui devait envoyer ses élèves de rhéto (une petite centaine d'élèves) à Brighton, une ville côtière au sud de Londres, ces 17, 18 et 19 février. Mais sur place, 5 cas avérés de coronavirus ont été dénombrés. La direction a prévenu les parents et les élèves par courrier: elle a pris ses renseignements, elle a contacté l'ambassade, et après avoir bien pesé le pour et le contre, elle a décidé d'annuler ce voyage en Angleterre. Elle ne voulait pas prendre le risque qu'un élève sur place contracte le coronavirus, ou soit placé en quarantaine. Certes, le risque est ténu (les malades ont -depuis- été transférés à Londres), mais pas nul, estime la direction dans son courrier: "plusieurs de ces 5 personnes se sont déplacées dans des endroits publics de la ville et ont eu des contacts avec d'autres citoyens de Brighton". Le centre Educatif St Pierre, estimant que la situation sur place est loin d'être sous contrôle, a consulté l'ambassade... et a finalement tranché : le voyage est donc annulé.