Leuze-en-Hainaut: les agents pénitentiaires en grève

Le personnel pénitentiaire a débrayé ce lundi matin, conformément au préavis de grève déposé par les instances syndicales en front commun. Une majorité des agents sont donc en grève pour 48 heures afin de pour dénoncer un mauvais climat de travail, un manque de considération de la part de leur direction. Le covid vient s'ajouter à une situation déjà tendue: beaucoup d'absents, de personnel en maladie, en burn-out et, au final, des agents qui ne sont plus assez nombreux pour travailler en sécurité, selon David Froissart, de la CSC: "On a voulu tirer la sonnette d'alarme, on ne trouve pas normal de donner telle ou telle activité aux détenus par rapport au nombre d'agents qui se trouvent présents sur le terrain. (...) Si on est en personnel réduit, on ne peut pas se permettre de faire autant de mouvements sans se retrouver en insécurité." Le délégué CSC relate que la direction a été alertée à plusieurs reprises mais qu'aucune solution n'a été trouvée. "Nous n'avions pas d'autre choix que de déposer ce préavis de grève, pour que la direction régionale descende et qu'on puisse avoir une discussion par rapport à ça", affirme le représentant syndical.

Suite à cette démarche, la direction leur a soumis des pistes d'amélioration, que les syndicats ont approuvées mais la FGTB, la CSC et le SLFP ont maintenu le mouvement pour montrer qu'ils sont déterminés et qu'ils attendent maintenant que ces propositions soient mises en oeuvre.

La grève est donc prévue jusque demain matin 11 novembre, à 6h du matin.