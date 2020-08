Leur donner du pain peut tuer les canards lorsqu'il fait chaud

Les beaux jours que nous connaissons actuellement donnent souvent l’occasion de se promener au bord d’étangs ou de canaux où l’on croise des canards. Et, il n’est pas rare que l’on jette du pain à ces palmipèdes plutôt familiers et sympathiques.



Mais voilà : en cette période de sécheresse, donner du pain aux canards, ça peut les tuer.



Ainsi, depuis le début du mois de juillet, des dizaines de canards ont été découverts morts dans un étang à Mons et le long du canal historique du Centre.



Et il semble bien que la cause soit chaque fois la même : le botulisme généré par une bactérie qui provoque, chez l’oiseau, une paralysie allant jusqu’à l’asphyxie. Le problème survient lorsqu’il fait chaud et que l’eau est pauvre en oxygène. Le pain jeté dans l’eau aggrave la situation en multipliant les bactéries qui tuent les canards.



Le phénomène est hélas récurrent car ce geste de nourrir les canards, initialement bienveillant, peut tout simplement être mortel pour eux.