Lessines: une maison menace de s'effondrer, son sous-sol creusé par les eaux

Une maison de Lessines risque de s’effondrer à la rue Tramasure. Ce lundi vers 8 heures, un tronçon du trottoir et une partie de la façade se sont soudainement affaissés, fragilisant l’édifice et les maisons voisines. Un employé de la SWDE (Société wallonne des eaux) se trouvait sur place à ce moment. Il a été légèrement blessé.

Les occupants de cette maison de rangée, un couple âgé d’une quarantaine d’années, ont été évacués. "Suite à l’éclatement d’une conduite de la SWDE, le trottoir s’est effondré et un vide s’est créé sous la maison. La façade menace aussi de s’écrouler. La route, qui est également minée, a été fermée à toute circulation", explique le capitaine Eric Stasik des services de secours de Wallonie picarde. Une fissure est également apparue dans le mur mitoyen du n°48 et d’une autre maison.

Tout a commencé par une fuite d’eau dimanche dans la journée. Des riverains ont alerté la SWDE. Un agent a fait les constatations sur place. Et une équipe technique est venue colmater la fuite. Un travail poursuivi ce lundi. "En sortant d’une des maisons, l’agent s’est retrouvé devant un trottoir béant", précise le bourgmestre de Lessines. Pascal De Handschutter a enclenché le plan communal d’urgence, car le sous-sol comprenait aussi des conduites de gaz. "Il y avait une odeur de gaz qui se dégageait, alors on a invité tous les habitants de la rue à évacuer et s’abriter au centre sportif. On a craint un moment que si la façade s’effondrait, ça ne provoque une explosion. Finalement, ORES a coupé le gaz et la plupart des habitants ont pu rentrer chez eux."

Sans eau ni gaz

Mais pour le moment, l’eau et le gaz sont toujours coupés. La SWDE a distribué des berlingots d’eau à la population. Les habitants du 48, mais aussi ceux des maisons voisines (du 44 au 54) n’ont pas pu regagner leur domicile. Le tronçon de la rue Tramasure compris entre les carrefours avec la rue du Progrès et la rue César Despretz est fermé à la circulation.

Vu l’importante cavité située sous la maison, il est difficile de renforcer la structure, explique Eric Stasik : "Dans l’immédiat, nous ne pouvons pas procéder à l’étançonnage de la façade qui menace de s’effondrer. En sous-sol, c’est le vide et nous n’avons donc pas d’appui pour étançonner. On attend un expert de la compagnie d’assurance avant d’intervenir".

L'origine de cette cavité semble provenir d'une fuite de canalisation. Mais il n'y a pas que la distribution d'eau sous les trottoirs. Il y a aussi le réseau d'égouttage. Après la stabilisation des lieux, il faudra explorer le sous-sol et enquêter.

Une ligne téléphonique est déjà active pour les riverains qui nécessiteraient d’une aide éventuelle : 068/251.517