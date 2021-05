Lou Deprijck, le chanteur, producteur, et élu MR à Lessines a décidé de ne pas poursuivre son mandat jusqu'au bout et de quitter la vie politique lessinoise. A 75 ans, il avoue que la crise sanitaire et ses conseils communaux par écrans interposés ont précipité sa décision. La démission de Lou Deprijck sera officialisée au prochain conseil communal. Il sera remplacé par le 1er suppléant, Antoine Motte.