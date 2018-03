Lessines: La Ressourcerie Le Carré a remis 80 personnes au travail

David Squire et une partie de son équipe de la Ressourcerie - © Marie-Anne Brilot

"Voir les gens s'épanouir"

Et David Squire était dès le début à la tête de cette Ressourcerie qui emploie aujourd'hui près de 80 personnes dont 36 CDI. Des chômeurs de longue durée non qualifié notamment mais aussi des personnes qui dépendaient du CPAS. "C'est le plus valorisant" nous explique David Squire, "la plus grande satisfaction, c'est de voir les gens s'épanouir même si au début quand ils arrivent, ce n'est pas évident, il faut leur redonner un minimum de confiance, on leur dit qu'ils savent faire quelque chose, qu'ils ont des possibilités et après quelques mois, on voit une vraie évolution".

Jean-Luc est à la Ressourcerie depuis 4 ans et ce contrat a changé sa vie, "Un logement, une voiture et surtout le regard des autres qui change" nous explique-t-il alors qu'un camion amène de nouveaux biens réutilisables collectés chez des particuliers. "la confiance revient progressivement" poursuit celui qui est chargé des livraisons et de la réception des dons. "Le Carré a fait beaucoup pour moi et j'essaie de renvoyer l'ascenseur." On retrouve Dolorès dans le local "vaisselle et tri des bibelots", "j'ai commencé ici en Article 60 quand j'étais au CPAS , j'ai fait du bénévolat et puis j'ai été engagée. J'adore mon travail et comme je suis maman célibataire de 4 enfants, c'est beau de pouvoir se réinsérer de cette façon."