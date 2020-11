Lessines: l'armée en renfort au home "la Providence"

La maison de repos lessinoise "La Providence" a sollicité l'aide de l'armée, et de ses aides-soignants. Le home, touché récemment par un incendie doit maintenant faire face à 25 cas de coronavirus au sein de son personnel.

Une évaluation des besoins aura lieu ce lundi 16 novembre et les renforts arriveront au plus tard demain, selon la ministre de la défense Ludivine Dedonder.