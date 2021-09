Lessines: grand soleil sur le Festin et masque pour les visiteurs

Les figurants sont déguisés et le public est masqué. Les nouvelles normes sanitaires sont plus souples mais il faut s'assurer qu'elles soient respectées. "On a de l'aide des services de polices et de l'administration communale pour tout mettre en place afin de bien respecter les consignes sanitaires", explique Frédéric Leeuw, président de l'ASBL du festin. Le festin retrouve sa ferveur d'antan: du soleil, des dizaines d'artisans et 500 figurants qui défilent. "L'année passée, notre cortège avait fait une petite sortie réservée aux Lessinois", rappelle le président. "Cette année, le grand cortège reprend, la fête bat son plein et les artisans peuvent exposer et vendre leurs créations".

Le public est fier de retrouver son folklore pour cette 443e édition. Le Festin trouve ses origines en 1578, lorsque Sébastien de Tramasure, jeune commandant de la milice de Lessines, a réussi à mettre dehors des assaillants. À l'issue du combat, il est allé déposer son épée à la Vierge de la porte d'Ogy. Les croyances religieuses étant fortes à l'époque, on considérait que la victoire était due à la Vierge. Depuis lors, un cortège annuel retrace cet événement mythique de Lessines.

Un message sort de toutes les bouches: "on est content d'être là". Sur la Franche-Foire, les artisans montrent leur savoir-faire en tenue traditionnelle. Il a fallu près de deux ans pour que Marcel Lorenz puisse travailler à nouveau l'étain sur sa petite échoppe: "Je devais reprendre en juillet mais, venant d'Eupen, j'ai été touché par les inondations. Ce Festin est mon premier marché depuis décembre 2019. Le contact avec le public m'avait vraiment manqué."