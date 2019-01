Lessines demande votre avis sur la future piscine

La Ville de Lessines a lancé un sondage pour récolter les avis de ses futurs utilisateurs. " A quelle fréquence utiliseriez-vous la piscine?"; "Quelle importance accordez-vous à la présence d'un espace fitness?". Voilà le genre de questions sur lesquelles il est possible de s'exprimer, que l'on soit de la commune, ou non.

Lessines se donne 4 ans pour construire une nouvelle piscine, un mois après la fermeture de celle des Tritons, qui coûtait trop cher à entretenir, vu son âge.

L’enquête est accessible jusqu’au 15 février via la page Facebook "Lessines Sport".