Les WC de Locasix (Stambruges) rachetés par les Français

Vous les voyez un peu partout, sur les chantiers, dans les festivals et les fêtes de village: les WC mobiles « locasix » basés notamment à Stambruges viennent d'être rachetés par le leader français, WC Loc. On ignore le montant de la transaction, mais WC Loc est un géant dans son domaine. Il assure les sanitaires mobiles dans plus de 3.000 événements, comme Roland Garros, par exemple opu encore Tomorrowland Winter. Il promet de conserver l'emploi et même d'engager 6 personnes en Belgique.

WC Loc a également racheté une autre entreprise belge active dans le même secteur : Cathy Cabine, active à Amay en province de Liège.