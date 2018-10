Les travaux du pont de Pommeroeul (E42) entreront bientôt dans leur deuxième phase

40.000 véhicules passent chaque jour dans les travaux du pont de Pommeroeul sur l'autoroute E42 entre Tournai et Mons. Des travaux qui occasionnent depuis un an

de gros ralentissements aux heures de pointe. Ces travaux au-dessus du canal Nimy-Blaton, avancent bien: le béton a été coulé et, dans trois semaines, au terme d'une période de séchage, on pourra alors appliquer les couches suivantes. "Le grand défi c'est d'avoir terminé avant l'hiver la pose de l'étanchéité, les revêtements, les marquages (...) on pourra alors basculer le trafic (ndlr: sur la partie qui a été refaite) à la fin du mois de décembre. On rajoutera alors une voie en direction de Mons. Il y aura donc deux fois deux bandes quand on aura basculé le trafic", se réjouit Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico.