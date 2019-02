Les transports en commun seront-ils un jour gratuits à Charleroi ?

Le conseil communal carolo de ce lundi soir a voté en faveur d'une Motion Climat déposée par le PTB, dans l'opposition, et Ecolo, dans la majorité.



L’idée forte de cette motion est la gratuité des transports en commun et les manifs pour le climat de ces dernières semaines ainsi que l'urgence climatique ont uni la majorité et une partie de l'opposition autour de cette thématique.



Pour Sofie Merckx, chef de file du PTB, cette proposition était une évidence : "Les transports en commun gratuits sont une solution pour répondre à ce problème de la mobilité plus écologique et en même temps au problème social de la mobilité. Et donc c’est pour ça qu’on a mis cette idée en avant et c’est vrai qu’aujourd’hui on constate que, sous l’effet de la mobilisation des jeunes, Charleroi va réellement étudier cette question en profondeur et on en est très contents."



Pol Magnette, le bourgmestre socialiste, a, lui aussi, soutenu cette Motion Climat. Et il va même plus loin en proposant que cette gratuité aille de pair avec un renforcement de l'offre : "Aujourd’hui quand on prend le tram ou le métro à Charleroi aux heures de pointe c’est déjà bondé. Donc il faut demander à la fois à la Région et au gouvernement fédéral d’investir pour améliorer l’offre et, parallèlement, investir dans la gratuité."



Soyons clairs : le bus gratuit, ce n'est pas pour demain. Il faut d'abord étudier la faisabilité du projet car il a un coût bien sûr. On parle de six millions d'euros. Pour Xavier Desgain, l'échevin écolo de la mobilité, il faut bien réfléchir à ce que l'on veut exactement : "Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant la gratuité mais si ça nous prive des moyens d’investissement et des moyens de fonctionnement pour avoir des fréquences intéressantes avec des bus qui roulent le soir pour permettre aux gens qui vont au spectacle de rentrer par les transports en commun. Ben si la gratuité ça empêche de faire ça, alors il faut se reposer la question de manière plus globale de comment on conçoit l’offre de transport en commun dans la région de Charleroi."



La motion comporte en fait toute une liste de propositions climatiques, qu'il va maintenant falloir décliner concrètement sur le terrain. Et, du côté du MR, on a directement embrayé avec une autre motion, baptisée celle-là Zero Déchets. Charleroi plus belle et plus propre, c'est donc désormais un objectif prioritaire.