Les terrasses carolos plus esthétiques, plus confortables et moins chères pour les exploitants

A Charleroi, les commerçants ont été exonérés de taxes sur les terrasses pour les inciter à investir davantage l'espace public. Une charte règlemente toutefois le mobilier urbain. Sébastien Lacomblez fait partie de l'équipe du bouwmeester qui s’occupe de ce domaine. Il explique les modalités de cette charte : "Les commerçants peuvent aller chercher le matériel qui leur plaît en respectant certains principes. Donc, par exemple, toutes les chaises doivent être ajourées : des structures assez fines en bois ou en métal."

Des directives que les restaurateurs ont dû appliquer, pas toujours de gaieté de coeur. Pour Françoise Delporte tient un petit resto depuis 1990 : "On a dû enlever toutes les enseignes publicitaires. On avait deux grands parasols Perrier : on a dû les enlever. Une rigole sur la tente, avec Duvel qui avait sponsorisé notre tente, a aussi dû être retirée."

Toutes ces terrasses plus esthétiques et plus jolies attirent du monde. Mais il ne faut pas se leurrer : hormis le confort, la vraie valeur sûre pour attirer les clients, ça reste le soleil et le beau temps.