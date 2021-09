Les TEC mettent en service quelques nouvelles lignes de bus express en Hainaut

Les TEC ont récemment mis en service neuf nouvelles lignes express. Ce qui porte leur nombre total à 25 dans toute la Wallonie.



Une ligne express, c’est une ligne de bus qui se veut plus rapide car le matériel roulant est de meilleure qualité et les véhicules font moins d’arrêts. Les bus seraient aussi plus confortables.



Les neuf nouvelles lignes ont été choisies, après analyse des besoins de mobilité, par l’autorité organisatrice du transport et les TEC. Stéphane Thierry, porte-parole des TEC, explique : " On va continuer à développer ces lignes qui ont pour but de proposer une solution de mobilité qui est tout à fait compétitive à la voiture. Tant pour le temps de trajet que bien sûr pour la sécurité et aussi moins chère. Et du temps pour soi parce que, finalement, quand on est dans le transport en commun de manière confortable, on récupère du temps pour soi."



Avec ces offres, les TEC visent d’abord les travailleurs. Ils souhaitent donc offrir une solution alternative à la voiture qui soit plus écologique et plus confortable.



Mais le public principal des TEC a entre 18 et 24 ans. C’est un âge clé pour les jeunes qui se tournent vers leur mode de transport préféré. Ils bénéficient d’ailleurs de fortes réductions. Et les TEC annoncent que de nouvelles offres, encore plus avantageuses, devraient arriver. Leur objectif est d’atteindre la quasi-gratuité des transports pour les 18-24 ans.



Dans notre région, ces lignes de bus express relient Chimay/Momignies à Charleroi. Binche mais aussi Beaumont à Mons, et enfin La Louvière à Nivelles.