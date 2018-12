Les TEC de La Louvière bientôt à Garocentre mais également toujours en ville

C'est un gros déménagement qui s'annonce pour les bus des TEC de la Louvière. D'ici quelques mois, le nouveau dépôt de Houdeng, dans le zoning Garocentre, sera terminé. La société de transport en commun disposera d'espace, de bâtiments modernes, d'un centre de formation, d'un atelier de réparation et d’un car-wash adapté au format des bus.



Si la taille du précédent dépôt, situé dans le centre de La Louvière, était trop petite pour accueillir les bus articulés, les fameux bus accordéon, Rémy Prevot, directeur général adjoint des TEC Hainaut, explique qu’il ne sera pas abandonné pour autant : "C’est très clair pour nous : on maintient ce dépôt et on le soulage parce que ce sont des installations vieillissantes qui nécessitent aussi des investissements pour les remettre au goût du jour. Mais on dispose maintenant d’un dépôt sur lequel on va miser beaucoup puisqu’on a des installations beaucoup plus modernes, beaucoup plus confortables pour le personnel. On va garder le dépôt du centre de La Louvière. Notre objectif est d’offrir une capacité de développement pour le transport public. Tout le monde parle du climat donc, inévitablement, du transport public. Alors, après, il faudra financer le transport public mais au moins il faut disposer des infrastructures pour pouvoir accueillir les développements en capacité."



L’ancienne infrastructure restera donc très fréquentée puisque, située à proximité d’une voirie principale d’accès au centre de La Louvière, elle permettra toujours au personnel qui roule toute une journée de pouvoir disposer de moments de repos sans trop s’éloigner du trajet des lignes qui sont desservies à deux pas du centre-ville.