Les taxis disent payer trop cher pour déposer plusieurs clients successifs à l’aéroport de Charleroi

Si vous prenez l’avion de temps en temps à l’aéroport de Charleroi, vous aurez sans doute constaté qu’il n’y existe pas de dépose minute. Cela veut dire que, pour déposer quelqu’un à l’aéroport, on est obligé de payer le parking express qui coûte deux euros pour 30 minutes. Un tarif qui monte à dix euros dès le second passage au cours de 24 heures. Alors, les taxis, qui doivent déposer des voyageurs plusieurs fois par jour, en ont marre de ces frais supplémentaires.



Avec un minimum de cinq passages par jour à l’aéroport, la société de taxis gérée par Nicolas paie des frais supplémentaires. L’entreprise compte entre 70 et 80 véhicules et, pour son gérant, cela engendre des sommes d’argent parfois importantes : "Cette situation engendre effectivement des frais supplémentaires pour notre société de taxis. On peut chiffrer ça en plus d’une centaine d’euros par jour en fonction du nombre de clients que l’on doit véhiculer vers l’aéroport de Charleroi. Les centralistes essaient quotidiennement de ne pas envoyer deux fois le même véhicule à l’aéroport de Charleroi mais quand vous avez des journées avec des fortes demandes de transfert on n’a pas le choix et on doit payer le tarif fort qui est de dix euros."



Les taxis carolos demandent un tarif mieux adapté à leur travail, voire de ne pas payer ces dix euros supplémentaires.