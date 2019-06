Les syndicats bloquent l'accès à l'hotel de ville de Charleroi

Depuis le mois de février, le personnel de la Ville de Charleroi et les délégations syndicales organisent chaque semaine un plan d'action destiné à attirer l'attention sur les problèmes qu'ils rencontrent dans les différents services de la Ville. Ils revendiquent des changements au niveau des conditions de travail, des recrutements, et du respect de leurs échelles barémiques. Ce matin comme chaque jeudi depuis plusieurs semaines, c'est l'accès du public et du personnel communal à l'hotel de ville qui a été bloqué par les syndicats. Philippe Docquier, syndicaliste : " La porte restera fermée toute la journée ! Nous continuons à mettre la pression sur la direction de la Ville parce que manifestement, ils ne nous entendent pas. Nous continuerons nos actions et nous espérons que les vacances scolaires seront mises à profit pour aborder la rentrée avec un accord. "