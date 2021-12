Les souvenirs des Poulycroc avec le Grand Jojo : "Notre papy est mort. Vive la Belgique !"

Jef, chanteur du groupe lessinois Poulycroc a l'impression d'avoir perdu un membre de sa famille. "C'était mon troisième grand-père. J'ai ce même sentiment qu'on a quand un grand-père s'en va."

Un grand-père qu'il avait d'abord connu, comme de nombreux Belges, au fil de ses succès populaires. "Ses chansons étaient dans nos gènes. Nous, on aime tout ce qui est folklorique, patrimoine, belgitude. En 2006, on a fait un album de reprises des chansons du Grand Jojo. Et elle sont arrivées à ses oreilles. Le début d'une aventure musicale et d'une amitié."

Une farandole de 4000 personnes

Un jour, le Grand Jojo cherche des musiciens pour remonter sur scène. Il fait appel à ses fans lessinois... qui rameutent d'autres musiciens de Wallonie picarde. Le projet est de taille: il comprend un grand concert à Forest National. C'était en 2013. "Je me souviens avoir été le chercher à l'entrée des artistes. On a fait le tour des loges. On est entrés dans la salle. Il était ému aux larmes."

Stressé aussi avant le début du spectacle. "Comme un enfant. Mais une fois le pied sur scène, c'était parti. Et le public a bien suivi... On a quand même eu droit à une farandole de quatre mille personnes !"

Du festif... même à son enterrement

Son héritage ? "D'abord des chansons, simples, efficaces, drôles, légères, populaires. Ensuite un attachement au pays. Y avait pas plus patriote que lui. Il tenait à ce qu'il y ait une brabançonne à tous les concerts. Enfin, le sens de la fête, en toute circonstances, même à son enterrement ! "Ils nous a demandé d'y jouer... En fonction de ce qui sera autorisé, on va essayer de répondre à son souhait !"