Les services numériques communaux en plein développement : exemples à Fontaine-l'Evêque et Châtelet

C’est peut-être l’un des rares aspects positifs qui découle de la crise du coronavirus : de nombreuses entreprises ou administrations ont considérablement développé et amélioré leur service en ligne. C’est le cas dans pas mal de communes où la crise a accéléré la mise en place de services numériques comme le réseau wifi étendu ou la commande de documents en ligne.



Ainsi, à Fontaine-l’Evêque, la commune vient d’étendre son réseau wifi gratuit dans ses bâtiments publics : écoles, bibliothèques et administrations. Elle s’est aussi attaquée à la numérisation de ses archives et on peut commander plus de documents en ligne. Bref, c’est une véritable mise à jour informatique qui a été préparée avant la crise mais que cette dernière a accélérée. Barbara Osselaer (Mieux Demain, cdH), l’échevine du numérique à Fontaine-l’Evêque explique ainsi : "La problématique dans le public, ce sont les fonds, les fonds qui sont nécessaires pour développer. Et, ici, le covid a dû accélérer tout ça et donc il a fallu beaucoup d’engagement du personnel. Mais c’est vrai que le covid a amené un développement informatique beaucoup plus important et beaucoup plus rapide que ce que l’on avait escompté."



Autre exemple : Châtelet qui a rejoint il y a quelques semaines la nouvelle plateforme eGovFlow sur laquelle on se connecte simplement avec un lecteur de carte d’identité électronique. On y retrouve une quarantaine de documents administratifs qui sont les plus demandés, en général, par les citoyens. C’est gratuit et on les reçoit directement par mail. Clément Rosseel, le porte-parole de la ville de Chatelet, est enthousiaste : "Déjà les premiers retours que l’on a des citoyens sont excellents. Concrètement, quotidiennement, on est déjà à 30 utilisations et ça augmente à chaque fois. Dès l’instant où ça devenait une nécessité absolue pour la santé de tous et limiter la propagation, on a vraiment mis l’accélérateur pour pouvoir l’avoir le plus rapidement possible."



A Châtelet et à Fontaine-l’Evêque mais aussi dans d’autres communes dont, peut-être, la vôtre, vous pouvez retrouver en détail les procédures pour commander vos documents en ligne en vous rendant sur le site officiel de votre localité.