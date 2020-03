Les SDF hébergés dans des stades ou hall omnisports

Le coronavirus menace tout particulièrement les sans-abri, pour qui il est difficile, voire impossible de respecter les normes de distanciation sociale dans les abris de nuit, souvent trop exigus. Les autorités ont donc pris des mesures pour leur permettre de respecter les règles en vigueur, se protéger et protéger les autres du Covid-19. Ainsi, à Mons, le CPAS et la Ville ont trouvé un accord pour héberger les SDF au stade Tondreau. Un lieu où ils pourront respecter les distances de sécurité entre eux, ce qui n'était pas possible à l'abri de nuit. Les sans-abri disposent aussi de douches. En outre, selon Sudpresse, un restaurateur de la région leur a offert un couscous pour leur premier repas sur place.

A La Louvière, la salle omnisports de Bouvy pourrait servir de lieu de rassemblement pour les différentes associations d'aide aux SDF ce qui permettrait là-aussi de respecter les distances.

Et puis toujours à La Louvière le CPAS a mis 6 logements à disposition des sans-abri qui présenteraient des symptômes du coronavirus... des logements où ils pourront être confinés.