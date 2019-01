Les routiers dénoncent les tensions avec les gilets jaunes et les risques qu'ils prennnent

Cela fait plusieurs mois maintenant que le mouvement des "gilets jaunes" a installé des barrages, filtrants ou non, sur un certain nombre d'axes routiers ou de rond-points à proximité d'autoroutes fort fréquentées. Mais alors qu’un premier accident mortel a été déploré vendredi dernier entre un camion et un manifestant à Visé, en région Liègeoise, des voix s’élèvent désormais parmi les routiers et leurs représentants pour dénoncer les multiples incidents qui ont eu lieu avec des gilets jaunes durant ces mois de blocages et les risques encourus par les manifestants lorsqu’ils bloquent des axes routiers.

Les gilets jaunes eux-mêmes ne s’en cachent généralement pas, les camions et leurs chauffeurs sont les premières cibles des barrages qu’ils installent ça et là sur les routes de Wallonie. Le but est clair : faire pression sur les gouvernants en tapant là où ça fait le plus mal, c’est-à-dire en pénalisant le transport de marchandises, le commerce et donc l’économie belge. Cependant, au moment de mettre en place ces blocages les " gilets jaunes " ne se rendent pas toujours compte des risques qu’ils prennent, c’est en tout cas l’avis de Daniel, chauffeur de poids lourd dans le Hainaut : " on se fait arrêter dans les rond-points mais par exemple hier soir je descendais de la R4 et à un certain moment j’ai vu un garçon arriver en courant et se jeter quasiment dans les roues du camion " raconte-t-il, " j’ai dû freiner, j’étais chargé à quarante-quatre tonnes et à peu de choses près je le mettais en dessous du camion " ajoute-t-il. Dans ces conditions, pas étonnant qu’un accident dramatique ait fini par survenir pense ce transporteur. Dans le métier depuis plus de quinze ans, la situation tient pourtant selon lui du jamais-vu, il a même reçu des consignes de sécurité de son patron : " il nous a dit de ne pas aller au contact avec les gilets jaunes, de les éviter le plus possible, pour ne pas provoquer des problèmes ".