Les riverains de la station de Wasmuël bientôt débarrassés des mauvaises odeurs

Gros investissement pour la station d’épuration de Wasmuël. L’intercommunale IDEA va consacrer 20 millions d’euros à des travaux de modernisation qui ont comme but la réduction des mauvaises odeurs. Cela fait de nombreuses années que les riverains de la station se plaignent d’odeurs nauséabondes qui se propagent en particulier lors des périodes de chaleur et en l’absence de vent. Le réchauffement climatique qui s’est manifesté ces cinq dernières années par des périodes de chaleur et de sécheresse, n’a fait qu’accentuer le problème. Mais la situation s’est particulièrement aggravée en 2017, après la mise en service de nouvelles installations pourtant prometteuses, des serres permettant de transformer les boues d’épuration en pellets utilisables par l’agriculture et même comme combustibles. Très vite, l’IDEA a dû se rendre à l’évidence : le nombre de plaintes pour nuisances olfactives avait explosé. A tel point que moins d’un an après leur inauguration, les belles serres ont été mises à l’arrêt.

Assainissement global du site

Deux ans plus tard, un programme est donc lancé pour résoudre cette histoire d’odeurs. Les travaux à effectuer seront réalisés en 2021 et 2022. Ils ne concernent pas les seules serres mais bien l’ensemble du site. Car les mauvaises odeurs proviennent également d’une autre source : le pertuis de 4,5 km qui transporte les eaux usées vers la station. L’ouvrage en béton visible depuis l’autoroute date de l’époque de construction de la station de Wasmuël, dans les années '70. Cette espèce d’aqueduc pour eaux d’égouts n’est pas couvert dans son ensemble. Une des phases du programme de travaux consistera donc au recouvrement total du pertuis.

99% d'odeurs en moins

Quant aux serres, elles seront équipées d’une nouvelle unité de traitement de l’air permettant de piéger les poussières et d’empêcher les émissions d’ammoniac. La société Odometric, chargée du projet annonce une réduction de 99% des odeurs, le 1% restant sera dispersé grâce à une cheminée. Les travaux débutent au printemps 2021. Une fois ces aménagements réalisés, les serres seront remises en activité. La couverture du pertuis est quant à elle programmée en 2022.

Des travaux qui amélioreront grandement la qualité de vie des habitants de Wasmuël et même de certains quartiers d’Hornu, proches de la station. La remise en service des serres réduira aussi le nombre de camions sur les routes. Le transport des boues mobilise actuellement un millier de camions par an, on passera à 250 avec le transport de boues séchées. A terme, les boues pourront même être valorisées sur place en étant utilisées comme source d’énergie pour le traitement des eaux usées.