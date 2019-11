Les riverains coopérateurs réussiront-ils à acheter un bois d'Hennuyères ?

Nous vous avons récemment parlé de ces riverains qui se sont réunis en coopérative à Hennuyères (Braine-le-Comte) pour acheter ensemble 80 hectares de forêt.



Nous avons appris à ce propos que plus de 700.000 euros ont été récoltés par la coopérative. Et il fallait, au total, réunir plus de 695.000 euros pour dépasser l’offre d’achat déposée par un autre candidat acquéreur le 25 octobre. En dix jours, la cagnotte a fortement évolué. David Nerinckx, l’un des porteurs du projet, s’en explique : "Quand on a lancé cet appel lundi dernier à 14h00, c’était un peu le combat de la dernière chance. C’est dire : OK, on a dix jours pour trouver cette somme pour être en mesure de faire une offre équivalente à celle qui a été déposée, ça semblait quand même difficile. Donc, là, on a 500 coopérateurs de plus, c’était inimaginable, oui."



L’objectif à présent est de tenir leur promesse : ouvrir ce bois à tout le monde. Le rendre réserve naturelle et de créer aussi une zone d’activité : avec, par exemple, un verger collectif ou bien des prairies pour les scouts.



Mais rien n’est encore fait, il faut d’abord que le propriétaire accepte l’offre des coopérateurs. David Nerinckx est lucide : "On peut lui expliquer clairement notre projet et faire une offre équivalente à celle qui a été déposée. Maintenant voilà : même si aujourd’hui on a une possibilité de négocier financièrement, cela ne veut pas dire non plus qu’il va accepter notre offre. Peut-être préférera-t-il vendre à un particulier, un privé ou une société. On ne sait pas qui on a en face de nous qui sommes une structure en coopérative."



La décision est en tout cas fortement attendue. Au total, ce sont plus de 1.500 coopérateurs qui ont donné chacun 300 euros ou plus.