Les revenus cadastraux sont en voie d'être actualisés dans certaines communes wallonnes

L’objectif est de rendre cette taxe plus équitable. Par exemple, la taxe augmentera si vous avez réalisé des travaux importants comme, construire une annexe et que vous ne l’avez pas déclarée ou encore si votre habitation possède le statut de "maison sans confort" alors que vous possédez une salle de bains. En revanche, elle pourra diminuer si une maison a perdu de sa valeur, car une ligne à haute tension traverse le champ en face ou qu’une nouvelle route accueille beaucoup de camions, alors que ce n’était pas le cas auparavant.

Chaque année, vous devez normalement payer une taxe en fonction de la taille et de la "qualité" de votre maison, c’est ce qu’on appelle "le revenu cadastral" . Ce dernier va être actualisé. C’est ce qu’ont déjà annoncé plusieurs communes wallonnes. Il n’a plus été revu depuis 1975, mais la Province du Hainaut a proposé aux territoires qui le souhaitent de bénéficier de l’aide d’un indicateur expert. Les habitants des entités concernés ont reçu un courrier dans lequel ils doivent indiquer les différentes modifications effectuées au sein de leur habitation : salle de bains, annexe, chauffage central ou autre…

Rétablir une certaine équité entre les propriétaires

La volonté est de mettre tout le monde sur un même pied et d’adapter les revenus cadastraux de certains immeubles qui n’ont plus été actualisés depuis 1975. Certains ne sont pas assez élevés au regard des améliorations apportées à certaines habitations. C’est pourtant une obligation légale, en cas de modifications, on doit le déclarer.

Une note de la province du Hainaut envoyée à la RTBF va dans ce même sens. "On estime que 50% des biens situés en Wallonie sont déclarés sans confort. Les gens rénovent des bâtiments parfois très anciens, sans sanitaires ni installation de chauffage ou avec des combles aménageables et oublient ou ne savent pas qu’ils doivent déclarer cette amélioration du confort de l’habitation. […] A ces oublis, viennent s’ajouter les modifications qui ne font pas l’objet d’une demande de permis et qui ne sont donc pas repérées. Fiscalement, c’est inéquitable au regard des nouvelles constructions qui sont soumises, dès le début, à un revenu cadastral juste et à un précompte immobilier correspondant. Cette mise à jour représente une possibilité de régularisation d’une certaine iniquité fiscale".

Du côté du Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires (SNPC), on a de sérieux doutes sur la volonté réelle des communes, dont les finances ne sont pas aux beaux fixes. "Le syndicat national des propriétaires et copropriétaires n’est pas opposé à ce qu’on fasse une péréquation générale des revenus cadastraux, mais il faut le faire de façon général de façon à préserver les droits des propriétaires et une certaine équité entre l’ensemble des propriétaires. Ce qui est gênant au niveau des initiatives communales, c’est qu’elle ne vise que certaines rues. Celles où il pourrait y avoir un décalage entre la réalité physique des immeubles et le revenu cadastral, alors que les communes ne visent pas certaines rues où le revenu cadastral devrait être en chute libre. Nous pensons à de grands centres urbains, à des rues commerçantes qui étaient florissantes il y a 30 ou 50 ans, alors q aujourd’hui, il n’y a plus un seul commerce, un seul chaland. Cela nous paraît être une actualisation à sens unique. Les communes cherchent un gain pécuniaire, des recettes au précompte immobilier, en ne voulant pas rouvrir les dossiers des rues qui ont connu des dégradations. Nous demandons une péréquation générale qui viserait l’ensemble du pays, l’ensemble des communes, l’ensemble des quartiers et des rues", déclare Olivier Hamal, président du SNPC.

Pour l’instant, 19 communes du Hainaut ont sollicité l’aide d’un indicateur expert de la Province.