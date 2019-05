Les Responsible Young Drivers sensibilisent les jeunes au danger du SMS au volant

Un geste peut vous coûter cher : envoyer un SMS au volant. L’utilisation du smartphone en conduisant fait des milliers de victimes chaque année. Et ce surtout chez les moins de 25 ans.



Alors pour encourager les jeunes à ne pas utiliser leur téléphone portable en voiture, les Responsible Young Drivers ont lancé une campagne de sensibilisation. Pour cette dernière, une vidéo en caméra cachée a été tournée dans une auto-école de Fontaine-l’Evêque pour démontrer les dangers encourus.



Le clip, à découvrir ci-dessous, met en scène des apprentis conducteurs à qui l’instructeur fait croire que, pour obtenir leur permis, ils devront réussir une nouvelle épreuve : pouvoir envoyer un SMS tout en évitant un obstacle. Il s’agit bien évidemment d’une blague mais le résultat est là : ces jeunes prennent conscience des dangers du GSM au volant.



Chez nous, un conducteur sur deux avoue avoir déjà regardé son smartphone au volant. Alors, si les Responsible Young Drivers ont publié la vidéo sur les réseaux sociaux, l’association tape aussi régulièrement sur le clou dans les classes des écoles.



Mathilde Toril Garcia, l’une de leurs animatrices, explique comment ils agissent : « On a demandé aux jeunes d’envoyer un snapchat. On chronomètre et on se rend compte que, s’ils sont sur une route nationale par exemple, le simple fait de prendre un snapchat et de le mettre dans sa story leur fait parcourir environ 500 mètres à l’aveugle. Et là, quand eux font le test, ils se disent que oui c’est vrai que, finalement, je vais peut-être arrêter. »



D’autant que les statistiques le prouvent : tapoter sur son smartphone en conduisant multiplie par 23 le risque d’accident. Vous voilà prévenus. D’autant que si, dans ce cas, les jeunes sont la cible de cette campagne, il faut savoir que les personnes plus âgées ne sont pas nécessairement moins concernées par l’usage des nouvelles technologies au volant.



Pour connaître les animations des Responsible Young Drivers ou proposer vos services comme bénévole, vous pouvez vous rendre sur le site web des RYD Wallonie Bruxelles.