Les rats sont-ils en train de nous envahir ?

Ils en dégoûtent certains, ils en effrayent d’autres… Les rats sont de retour. En tous cas, dans certaines communes du Hainaut, plusieurs habitants se plaignent d’être littéralement envahis. Exemple : Sophie, qui habite Leuze-en-Hainaut. Depuis plusieurs semaines, elle observe parfois jusqu’à 15 rats sur sa terrasse et dans son jardin : « Ils sont là à même pas un mètre de ma fenêtre. Moi, l’autre fois, j’ai su les filmer pendant 5 à 10 minutes sans même qu’ils bougent. Un de mes voisins s’est plaint qu’il avait carrément les rats entre ses jambes. Ce sont des animaux qui n’ont même plus peur de l’homme ». Et de préciser : « beaucoup de gens se plaignent, alertent la commune mais rien ne bouge. »

Sophie habite la campagne, elle a des lapins, des poules, dont la nourriture attire les rats.

Mais Paul, qui vit dans le centre de Mons constate aussi une recrudescence : « On en voit qui se sont fait écraser. Moi j’en ai retrouvé un, mort, sur ma terrasse et un ou deux dans mon jardin ».

Paul Delcroix, droguiste à Mons - © F. DUSSART - RTBF Paul qui est par ailleurs droguiste à Mons. Il enregistre deux fois plus de demandes que d’habitude pour des produits contre les rats.

Et pourtant, Jean-Philippe Van Bree, professionnel de la dératisation en Hainaut ne constate pas de recrudescence.

Par contre, il est possible, selon lui, que certains facteurs les fassent sortir de leurs cachettes…

Jean-Philippe Van Bree est dératiseur en Hainaut - © F. DUSSART - RTBF « Quand il y a des gelées nocturnes, il est possible qu’ils se rapprochent des maisons pour chercher de l’habitat, un peu de chaleur et éventuellement des sources de nourriture. Les travaux, aussi, ça peur les faire sortir, à cause des vibrations, surtout quand il s’agit de travaux d’égouttage ».

il ronge l’isolant, les câbles de courant, les évacuations d’eau En revanche, notre professionnel prédit une augmentation de la population de rats dans les années à venir. Parce que la législation a changé. Un peu comme pour les herbicides… Les magasins ne peuvent plus vendre des appâts empoisonnés aussi puissants qu’avant. La dose de poison est deux fois moins forte. Seuls les professionnels sont encore autorisés à utiliser ces produits. Et faire appel à un professionnel, ça coûte 100 à 150 euros. Alors que ce soient les communes ou les particuliers, on hésite à faire appel à eux. Sans compter que le rat a une grande capacité d’adaptation, de résistance aux produits. Tout ça conjugué… pourrait faire augmenter leur nombre. Le rat est principalement vecteur de la leptospirose, une maladie bactérienne, qui peut engendrer des complications. Il peut aussi amener la gale. Mais son défaut le plus courant réside dans les dégâts qu’il occasionne : « il ronge l’isolant, les câbles de courant, les évacuations d’eau, les tuyaux de lave-vaisselle », détaille Jean-Philippe Van Bree. Le rat se reproduit toute l'année, il peut avoir une portée de 4 à 8 petits toutes les 3 à 4 semaines. La Région Wallonne offre un service de dératisation mais uniquement pour les rats musqués. Pour les autres rats, vous êtes tenus de les éradiquer avec ou sans l’aide d’un professionnel et éventuellement avec le soutien de votre commune.

