Les psychologues le constatent : le déconfinement est générateur de tensions et de souffrances

Dans les familles classiques, les différentes étapes vécues, le confinement suivi par le déconfinement progressif, ne sont déjà pas simples. Ces situations sont encore moins évidentes dans les familles mono parentales, ou dans celles où il y a eu des placements d’enfants. En ce moment, les psychologues qui accompagnent les parents ou les enfants sont très sollicités. Leur soutien est nécessaire. "Nous observons que les effets du déconfinement se font sentir au niveau des relations familiales. Il n’est pas facile de choisir les quatre personnes que l’on revoit, cela a tendance à générer des tensions inter-générationnelles, explique Mara Bevilaqua, psychologue. Il est essentiel de trouver un juste équilibre pour que chacun y trouve son épanouissement." Il n’est pas facile de choisir les quatre personnes que l’on revoit, cela a tendance à générer des tensions intergénérationnelles Ados et personnes âgées isolés, en manque de contacts Selon elle, chaque tranche d’âge et chaque groupe sociétal ressent une certaine souffrance : "Les adolescents semblent être en perte de repères dans le contexte actuel. Ils ressentent un manque de contacts physiques". D’autant plus que c’est une période où le jeune s’éloigne plutôt de sa famille pour vivre des expériences et s’identifier à un groupe. Les personnes âgées, elles, se retrouvent encore plus isolées qu’elles ne l’étaient déjà. Et puis, il y a les personnes présentant un handicap. "Je pense à ces personnes ayant un retard mental, pour lesquelles le contexte de crise sanitaire n’est pas facile à comprendre, ni les consignes mises en place pour préserver la santé de chacun", précise la psychologue. "Cette souffrance est bien présente, tant chez les personnes présentant un handicap que chez ceux et celles qui les accompagnent et qui sont leurs guides". Mais cette souffrance existe aussi dans les familles dites classiques : une désorganisation, des difficultés psychologiques, des changements de rythme sont d’habitude générateurs de déséquilibre, de tensions, de difficultés psychologiques. "Si on prend le cas des familles séparées, ou mono parentales, il y a eu des difficultés au niveau du maintien du droit d’hébergement pour certains parents. Ils ont été privés du droit de garde. Cela a généré de la souffrance, tant chez les parents que chez l’enfant. Ressentir le manque, ne plus pouvoir accueillir son enfant. Il y a tout un travail à faire pour retrouver un certain équilibre au moment du déconfinement".

Le problème des enfants placés Mara Bevilaqua - © Tous droits réservés "Pour les jeunes et les enfants placés, qui relèvent du secteur de l’aide à la jeunesse, nous constatons des répercussions", poursuit Mara Bevilaqua. "Surtout ceux qui ont vécu le confinement en famille et ont du revenir en institution". L’important est d’accueillir ces enfants pour que ce retour en institution ne soit pas vécu comme une déchirure". La psychologue constate que ces jeunes doivent réapprendre des habitudes de vie en communauté et retisser des liens avec les autres jeunes et les intervenants. "Il faut être attentif à l’impact de ce déconfinement dans les familles de tous types" indique-t-elle. L’écoute est indispensable Pour Mara Bevilaqua, il est nécessaire d’exprimer le ressenti par rapport aux limites imposées par le confinement. Être contraint de prendre de la distance par rapport à ses proches et ses amis n’est pas chose aisée. Cela peut générer des difficultés d’ordre psychologique. "En consultation les conseils que je peux prodiguer sont plutôt de sorte à gérer les angoisses et canaliser les émotions. Apporter une écoute bienveillante me semble essentiel pour répondre au mieux à leur besoin en fonction de leur vécu, et par rapport à leur situation personnelle et familiale". Le confinement a généré une prise de conscience chez certaines personnes, un retour à l’essentiel, qui les a renvoyé à leur façon de concevoir la vie.