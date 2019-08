Les profs de math réunis en congrès à La Louvière pour plus de compréhension

La Société Belge des Professeurs de Mathématiques se réunit chaque année pour se pencher sur les "maths" mais aussi sur l’art de les partager avec les élèves. Et ce, de l’école élémentaire au secondaire. Mais ce n’est pas une mince affaire car les maths restent une manière difficile et pas toujours très attractive.



Ces jours-ci, ils sont près de 300 profs réunis à La Louvière. 300 enseignants qui viennent de tous horizons mais qui éprouvent une vraie passion pour les mathématiques et leur pédagogie. Valérie Henry est professeur de maths et elle ne conteste pas que la matière soit peu attractive : "Quand on a aimé les mathématiques, parfois on a des difficultés à comprendre là où ça pose des problèmes à nos élèves et ça pose des problèmes différents pour presque chaque élève. Alors, évidemment les problèmes ne sont pas infinis mais, à force d’expériences et à force d’échanges comme dans ce congrès, on peut rassembler nos connaissances sur comment nos élèves perçoivent ce qu’on veut leur enseigner parce que, finalement, l’important c’est de leur faire apprendre des choses et non pas de leur enseigner des choses."



Jules Miewis a passé quarante années à enseigner les maths. Pour lui, elles font partie de notre univers : "Il y a des gens qui disent que, peut-être, on pourrait se passer des mathématiques mais je crois qu’il y a de plus en plus de métiers où, indirectement, ils existent, ils traînent. Il ne faut pas toujours penser aux ingénieurs civils ou à ceux qui ont beaucoup besoin de maths. Mais je pense au secteur de l’économie par exemple : un charcutier, un boulanger, ce sont des gens qui doivent travailler avec des proportions, ce sont des gens qui ont besoin d’un minimum. Tout le monde n’a pas besoin de fortes mathématiques à tout moment mais on a besoin d’un certain minimum."



A noter que ces professeurs de maths sont venus suivre ce congrès par passion pour leur métier à quelques jours de la rentrée. Ils ne sont pas payés pour le faire.