Les pompiers français pourront venir vous sauver

Le saviez-vous? Pour le moment, si vous êtes victime d'un accident en Belgique, même si des pompiers français se trouvent à deux pas, ils ne peuvent pas intervenir. Vous devez, même si votre vie est en jeu, attendre les pompiers de votre pays. Cette règle va bientôt changer. La France et la Belgique s'apprêtent à signer un accord de coopération. Des accords de ce type existent déjà mais uniquement en ce qui concerne les grandes catastrophes. Les accords permettant aux pompiers de franchir la frontière vont donc prochainement être possibles aussi pour les "interventions de routine". Les ministres belges et français de l'intérieur vont signer un accord. Pieter De Crem, ministre de l'Intérieur et son homologue français Christophe Castaner pourraient avaliser cet accord le 7 mars en marge d'un conseil européen.