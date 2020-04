Les pompiers de la zone Hainaut-Centre ne s'occupent plus de vos nids de guêpes

Avec les beaux jours et la chaleur qui reviennent, les guêpes sont de retour. Alors, si vous trouvez un nid de guêpes dans votre jardin, il vaut mieux être prudent. D’autant que, si vous habitez à La Louvière, Dour, Mons, Binche ou Soignies, les pompiers ne vont plus intervenir pour l’enlever. Car c’est effectivement la décision prise par les hommes du feu de la zone de secours Hainaut-Centre qui limitent leurs interventions sur le terrain. Pour préserver leur personnel et aussi leur matériel. Car, pour retirer un nid de guêpes, ils utilisent des masques FFP2. Des masques bien utiles en cette période pour d’autres interventions plus urgentes.



Mais alors : que faire si on trouve un nid de guêpe chez soi ? La réponse du commandant de la zone de secours, Baudouin Vervaeke, est simple : "Si le nid ne présente pas de danger et qu’il est au fond du jardin, il faut l’identifier pour ne pas marcher dessus ni l’approcher de trop près. Les guêpes ont quand même leur utilité au niveau de la nature. Donc si elles représentent vraiment un danger et que vous avez des enfants qui risquent d’être piqués, parce qu’eux n’ont pas la notion du danger au niveau des nids de guêpes, là il faut appeler une société privée."



Et des sociétés privées, il y en a plein dans la région. N’hésitez donc pas à les contacter. Surtout, ne prenez pas de risques inutiles en essayant de tuer ces insectes vous-même.



Pour info, les pompiers de la zone Hainaut-Centre continuent d’intervenir pour des nids situés dans des espaces publics comme les parcs par exemple.