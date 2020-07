Les plus beaux marchés de l'été mettent les produits du terroir en valeur

Le magazine Femmes d'aujourd'hui a pointé les marchés du terroir de Mouscron, Dour et du Pays des Collines parmi les 20 plus beaux marchés de l'été en Wallonie.

Ce jeudi, le magazine Femmes d'aujourd'hui propose un article sur les 20 plus beaux marchés de l'été en Wallonie. "On s'est concentré sur les marchés locaux et/ou bios qui mettent en avant les produits du terroir", précise Nathalie Bruard, journaliste pour Femmes d'aujourd'hui.

En Hainaut, trois marchés ont été pointés. "Il y a d'abord le marché Saveurs et Terroir de Dour qui se tient le vendredi en fin d'après-midi. C'est une manière sympa de terminer la semaine et débuter le week-end. On est là en plein terroir gourmand avec des producteurs locaux qui se rassemblent sur la place. Et il y a des balades à dos d'âne pour les enfants." Deuxième marché pointé dans notre province, le Marché fermier du Pays des Collines. "Il a lieu le premier vendredi du mois à Ellezelles et le troisième à Anvaing. On y trouve ce qui se fait de mieux dans la région: maraîchers et brasseurs du coin. Il est co-organisé par le Parc naturel du Pays des collines." Enfin, dernier marché pointé, le Marché du terroir de Mouscron. "Il se tient le troisième jeudi du mois. Il est organisé par la cellule environnement de la ville. C'est un marché qui privilégie le zéro déchet. Chaque mois un thème différent est développé et on peut participer à des ateliers ludiques et didactiques."

Envie de vous balader sur l'un de ces marchés? Ils sont à découvrir dans le Femmes d'aujourd'hui de cette semaine.