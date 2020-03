Les plaines de jeux carolos vont s'aligner sur le principe des cours scolaires suspendus

Par mesure de protection pour les enfants, le Collège Communal de Charleroi a décidé d’annuler les Plaines Educatives de Proximité Saisonnières (PEPS) de printemps, compte tenu du contexte sanitaire actuel et de l’incertitude quant à l’évolution de la situation.



Les autorités rassurent : toutes les inscriptions pour lesquelles un paiement a déjà été effectué seront intégralement remboursées.



Néanmoins, la Ville de Charleroi, à l’instar de ce qu’elle a mis en place pour les établissements scolaires, offrira un accueil réservé aux enfants du personnel actif dans les soins de santé et le secteur de la sécurité qui ne peuvent trouver aucune possibilité. Les parents appartenant à ces catégories de travailleurs et désireux d’inscrire leurs enfants sont invités à prendre contact avec les services compétents d’ici le 1er avril 2020 à 12h00. L’inscription sera exclusivement réservée aux enfants domiciliés dans l’entité de Charleroi, avec un nombre de places limité. L’accueil sera calculé sur base d’un montant de 4€/jour de présence. En cohérence avec le report des taxes et redevances adopté récemment par le Collège communal, la facture sera adressée aux parents après la fin de la crise sanitaire.



Deux sites sont envisagés pour l’accueil des enfants dans le respect des mesures d’hygiène de distanciation sociale :

+ PEPS de Montignies, stade Yernaux, rue du Poirier 226, 6061 Montignies-sur-Sambre.

+ PEPS de Couillet, rue de Villers 208, 6010 Couillet.



Un accueil sera possible à la demande entre 06h30 et 08h00 sur le site de Monceau Cool Heures (route de Marchienne 70b, 6030 Marchienne-au-Pont). Aucune plaine n’y sera cependant organisée. Mais un service interne de car assurera le transport de l’enfant vers la plaine de Montignies. Un retour en car vers Monceau sera prévu en fin de journée afin que l’enfant y soit récupéré entre 16h30 et 18h00.



En regard des mesures actuelles de confinement, l’accueil ne prévoit aucune excursion extérieure. Les parents devront fournir le pique-nique et les collations éventuelles pour leur enfant et les activités de plein air seront privilégiées dans le respect de la distanciation sociale préconisée.



Etant donné les mesures sanitaires actuelles, la Ville se réserve le droit de refuser à un enfant l’accès à la plaine en cas de symptômes suspects.



Toute info supplémentaire concernant ces PEPS peut être obtenue au 071 86 66 23.

