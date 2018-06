Les photos de footballeurs du Mondial s'échangent aussi à l'école

Dans les cours de récré, on joue au foot mais, surtout ces derniers temps, on s'échange aussi les fameux autocollants pour remplir son album des stars du Mondial. Il s’agit d’une passion qu'il faut parfois encadrer comme tous les autres jeux à la récré.

A l'école primaire "Ecole et moi" à Chapelle-lez-Herlaimont, les échanges se font dans tous les coins de la cour. Chacun possède son paquet d'autocollants en double dans la main. Ca négocie et ça marchande chez les garçons comme chez les filles.

L’une des écolières confie : "J’aime bien faire ça parce que les parents aiment bien le foot et moi aussi. Et puis, quand je serai grande, si je le termine, je pourrai le vendre car ça va coûter beaucoup, alors… "

L’un de ses copains ajoute : "C’est chouette d’avoir un livre avec tous ces joueurs de foot dedans comme ça on peut regarder."

Et un autre élève de conclure : "Quand quelqu’un veut un autocollant et que l’autre ne veut pas celui qu’il veut échanger, ça commence à partir et puis ça finit en dispute."

Pour les enseignants de l’école, la méthode est toutefois simple et efficace : lorsque ça crée des disputes, on confisque les cartes jusqu’à la prochaine fois.