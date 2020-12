Les petits Mouscronnois vont pouvoir à nouveau se défouler

Les petits Mouscronnois, vont pouvoir reprendre des activités sportives et mouvements de jeunesse à l'intérieur dès ce lundi 14 janvier 2021. La commune les avait interdites, en novembre, y compris pour les moins de 12 ans, étant donné les taux de contamination très élevés dans la commune. Ces taux sont redevenus acceptables et la bourgmestre Brigitte Aubert ne prolonge donc pas la mesure. Rappelons que ces activités restent interdites aux plus de 12 ans, par arrêté ministériel.