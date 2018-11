Les patrons du Congres Hotel Mons Van der Valk reprennent la gestion du centre de congrès (le MICX)

Le centre de Congrès de Mons, le MICX, qui se trouve près des Grands Prés a officiellement un repreneur. Les patrons du Congrès Hotel, qui se trouve juste à côté, reprendront la gestion du Centre de Congrès annonce le journal La Province.

Le Centre de Congrès, inauguré il y a moins de 4 ans était exploité par Artexis, une société qui gère des foires, des salons, des expos, tels que Namur Expo, le Flanders Expo de Gand. Et il avait voulu se diversifier, avec, cette fois, un centre de congrès, où on organise plutôt des séminaires, des colloques, des réceptions. Mais, Vivacité vous le révélait il y a presque 2 ans, Artexis n'était pas content de la rentabilité et souhaitait se défaire de cette gestion, deux ans et demi seulement après l'inauguration du MICX (Mons International Congress Xperience).

La décision est donc tombée ce mardi soir (nous en avons eu confirmation), ce sont les patrons du Congres Hotel Mons Van der Valk qui vont constituer une nouvelle société pour gérer le Centre de Congrès.

Le MICX, dessiné par le célèbre architecte Daniel Libeskind, est présenté comme la Rolls Royce des centres de congrès, mais il affichait tout de même une perte d'exploitation de 191 504 euros il y a quelques années. Le défi est de taille.