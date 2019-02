Les opposants à Clarebout Potatoes mobilisés au Conseil Communal de Mons

Une soixantaine de personnes ont assisté ce mardi soir au conseil communal pour exprimer leurs inquiétudes face au projet du groupe Clarebout Potatoes de construire une usine à frites à Frameries, dans le zoning d'activité économique, entre le zoning industriel et le zoning du Crachet. La colère des riverains et des opposants s'étend avec des rassemblements et des sensibilisations au-delà de Frameries parce que selon eux "d'autres communes seront impactées par les nuisances liées à cette usine." L'objectif de Clarebout est de produire 2800 tonnes de frites et produits dérivés par jour avec son lot de nuisances : mauvaises odeurs, charroi, nuisances sonores et environnementales...L'échevin PS de l'urbanisme Maxime Pourtois et l'échevine Ecolo, Catherine Marneffe ont rencontré une délégation d'opposants.

Plusieurs communes montoises risquent de subir des nuisances en cas de construction de l'usine de frites - © RTBF

La création d'un comité de suivi

Une motion du PTB a été adoptée à l'unanimité avec des ajouts voulus par Mons en Mieux et le PS. Une interpellation sur ce dossier est prévue demain mercredi lors du conseil d'administration de l'intercommunale IDEA et ce qui a été promis aux riverains, c'est la création d'un comité de suivi composé notamment d'un panel d'opposants au projet. Ce comité se rendra ainsi sur le site de l'usine Clarebout à Warneton afin d'objectiver les nuisances liées aux odeurs et au charroi notamment. Les riverains seront aussi associés à la réflexion de l'avis que le Collège de la ville de Mons rendra dans le cadre de l'enquête publique. Parce qu'ils estiment que leur qualité de vie est en danger et que les promesses d'emploi (de 300 à 500 sur 10 à 15 ans) ne sont pas un argument suffisant sur le plan local notamment, les opposants ont décidé de continuer à aller interpeller d'autres conseils communaux : celui de Frameries lundi prochain et celui de Quévy. C'est la Région wallonne qui aura le dernier mot mais la commune de Frameries a déjà émis des réserves et demandé un certain nombre de garanties par rapport au projet. D'autres politiques demandent aussi qu'on étudie la possibilité d'un autre site pour accueillir cette activité de production de frites. Du côté de l'opposition montoise "Mons en Mieux", son chef de file Georges-Louis Bouchez demande qu'on étudie la possibilité de construire cette usine dans le zoning Ghlin-Baudour, voire sur le site Géothermia le long de l'autoroute. Le permis n'a toujours pas été octroyé mais ce qui est sûr, c'est que Clarebout accélère les choses en procédant notamment à des travaux de frigorification dans ses hangars et entrepôts déjà présents à Frameries. On est en campagne électorale, les riverains et sans doute beaucoup de politiques en sont conscients. Le projet Clarebout sera-t-il un des dossiers qui fera aussi pencher la balance en pleine vague verte? Le combat se poursuit...