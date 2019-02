Les mini-entreprises scolaires à l'assaut du complexe Rive Gauche à Charleroi

25 groupes d'élèves de l’enseignement secondaire ont proposé leurs produits dans les couloirs du centre commercial rive gauche samedi. Il s’agissait pour eux de mettre en valeur leur mini-entreprise, un exercice pratique pour apprendre à gérer une petite société de A jusqu’à Z. De la conception du produit jusqu'à la vente.



Certains ont surfé sur la vague écologique pour proposer un produit sympa comme des pailles en amidon de maïs. D’autres ont recherché la qualité des produits artisanaux avec ces boites remplies de bonnes choses à manger.



Clara Jates est coordinatrice des mini-entreprises pour le Hainaut et elle souligne l'engagement de ces jeunes qui ne comptent pas leurs heures : "C’est vraiment une entreprise miniature où tout est géré de A à Z : la création du produit, les commandes, les aspects plus financiers et les contacts avec les clients. Ils vont vraiment tout gérer et en équipe."



Et il faut parfois tout faire soi-même comme avec ces palettes découpées, poncées, et sur lesquelles les jeunes entrepreneurs impriment des photos. De la créativité, de l'énergie et une expérience solide pour l'avenir.