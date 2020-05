Les maisons de jeunes se réinventent pour garder le contact

La crise du coronavirus a des conséquences sur le travail des maisons de jeunes. Elles sont fermées depuis mi-mars, mais pas inactives. Leurs animateurs tentent de garder le contact avec les jeunes. Pour tuer l’ennui, ils font preuve d’inventivité. C’est le cas à Tournai où la MJ "Masure 14" a chamboulé son programme d’ateliers. Cours de guitare, peinture sur figurines, liberté de parole et jeux de rôle. Tout se fait virtuellement depuis deux mois.

Les habitués de la maison de jeunes tournaisienne font contre mauvaise fortune bon cœur. Kevin avait par exemple commencé des cours de guitare au sein de la structure. Depuis le début du confinement, il est contraint de suivre son professeur à l’écran. "Ce n’est évidemment plus la même chose, explique-t-il. C’est plus difficile de me corriger si je fais quelque chose de mal."

Le jeune homme a hâte de pouvoir retourner à la maison de jeunes : "Là pour l’instant on reste derrière nos écrans d’ordinateur alors que le but d’une maison de jeunes, c’est quand même de créer des contacts humains."

L’impatience de retrouver Masure

Autre habitué de "Masure 14", Martin joue désormais aux jeux de rôle en visioconférence. "Sans plateau de jeu, il faut faire travailler son imagination, confie-t-il. Et puis il n’y a plus la possibilité de se retrouver entre joueurs comme avant. Moi j’attends avec impatience le retour de Masure, comme beaucoup de Masuriens d’ailleurs."

Une réouverture des maisons de jeunes pas encore fixée. Même si les responsables préparent aussi le déconfinement de leur structure. "On prévoit un plan à mettre en œuvre dès qu’on aura l’autorisation de rouvrir, commente Johakim Chajia, le coordonnateur de la maison de jeunes tournaisienne. Pour l’instant, c’est un peu flou, on n’a pas beaucoup d’informations. Mais c’est déjà sûr que le retour à la normale n’est pas pour tout de suite."