Les Maisons de jeunes retrouvent leur public : certains ont décroché, des nouveaux sont arrivés

C’est un endroit privilégié pour les 12-26 ans entre l’école et la maison : les Maisons de jeunes ont repris un rythme normal depuis un mois. Mais avant ça, les périodes de fermeture et les activités à distance ont eu des conséquences sur le public. "On n’a pas pu garder tous les jeunes", reconnaît Johakim Chajia, coordinateur de Mazure 14, à Tournai. "Mais on a des nouveaux jeunes qui sont arrivés via la pandémie".

Les ateliers virtuels ont permis de toucher un public moins mobile : "On a fait des tables de jeu de rôle à distance. Ça a permis d’intégrer des jeunes en situation de paralysie". Une relation qui a de l’avenir ? "Nos locaux ne sont malheureusement pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Mais on garde le lien avec eux, on continue à les voir à distance."

Des mesures différentes selon l’âge

Les membres ont également un peu rajeuni à travers la crise sanitaire. En cause, des mesures différentes selon les âges. "Pendant toute une période, on ne pouvait plus travailler en présentiel avec les jeunes de plus de treize ans. Auparavant, on sortait déjà parfois de notre cadre par le bas ou par le haut avec des dames qui viennent tricoter chez nous. Mais là, on a vraiment accueilli davantage de plus jeunes".

Cuisine, dessin, zéro déchet, jeu de rôle : des enfants de 11, 10, voire 9 ou 8 ans ont participé à ces ateliers. "C’est une très bonne chose, ça se passe bien, les plus vieux aident les plus jeunes", se réjouit Guillaume Merchez, animateur. "Pour nous, c’est une opportunité", précise Johakim Chajia. "Un jeune qui a onze ans aujourd’hui, l’an prochain, il a douze ans et il fait partie de notre public cible."

Juin, le mois des examens

La reprise il y a un mois était un soulagement, même si le timing n’était pas évident, ajoute Benoit Jeudy, animateur : "Le mois de juin, avec les examens, est un mois creux par définition. Mais depuis juillet, les stages affichent quasiment complet et en septembre, je pense qu’on va retrouver notre public et peut-être davantage. Tout le monde en a besoin".