Les Lacs de l'Eau d'Heure : un classique du tourisme qui s'est modernisé

Cet été Plus Magazine vous propose de redécouvrir les classiques du tourisme belge.

Cet été, Plus Magazine a décidé de redécouvrir les classiques du tourisme en Belgique. "Certains snobent ces destinations. On y est tous allés avec l’école ou les parents et on pense qu’il n’y a plus rien à voir. Mais ces classiques continuent à évoluer, parfois changent même complètement", précise Nicolas Evrard, journaliste pour Plus Magazine. "Par exemple, les Lacs de l’Eau d’Heure, c’est typiquement une destination d’excursion scolaire. Le lieu n’a pas changé, mais l’offre s’est vraiment étoffée. Il y a désormais moyen d’y passer un week-end complet. Il y a des activités aquatiques classiques et la possibilité de loger presque les pieds dans l’eau. Mais aussi des activités très sympas qui se sont développées comme le spi cablepark, l’escape game,…"

Retrouvez l’article complet dans Plus Magazine de cet été.