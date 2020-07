Les lacs de l'Eau d'Heure se refont une beauté

Haut lieu touristique, les lacs de l’Eau d’Heure vont avoir droit à un rafraîchissement. Grâce à un subside de 32.000€, 3 projets de rénovation sont menés. François Thys, journaliste à la Nouvelle Gazette Sambre et Meuse détaille ce projet.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

"On le sait, le secteur du tourisme a connu des mois difficiles" explique François Thys, journaliste à la Nouvelle Gazette Sambre et Meuse. "Pour relancer la machine, certains se sont dit que renouveler les infrastructures des lacs de l’Eau d’Heure pouvait être une bonne idée. C’est une initiative soutenue pour Valérie Debue, ministre du tourisme en Wallonie. Ici ce sont 32.000€ qui ont été accordés. Le but sera de remettre à neuf le centre d’accueil situé à Froidchapelle."

Au total, ce sont 3 projets qui pourront être réalisés. "Le premier projet consiste en la remise à neuf des sanitaires. La crise que l’on connaît montre qu’il est important d’avoir des toilettes bien gérées et entretenues.

Le second projet a été l’achat d’audio guide utilisé dans le crocodile rouge. Ils serviront également aux visites guidées du barrage.

Troisième et dernier projet, il s’agit de la remise à neuf de la maquette des lacs de l’Eau d’Heure qui fait une bonne dizaine de mètres carrés. Elle est là depuis plusieurs années et commence à être vétuste. Une bonne partie de ce subside servira donc à rénover cette maquette."

Cet article est à découvrir dans la Nouvelle Gazette Sambre et Meuse de ce vendredi.