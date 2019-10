Les jeunes Hennuyers se sentent bien à l'école

Les jeunes se sentent-ils bien à l'école? D'après l'observatoire de la santé du Hainaut, la réponse est clairement oui! Dans une étude récente, 91% des jeunes interrogés mentionnent un niveau élevé de satisfaction par rapport à leur vie. Parmi les facteurs favorisant le bien-être, on retrouve bien évidemment l'équilibre familial, l'importance d'avoir des amis, la qualité de l'alimentation. Mais les jeunes se sentent aussi bien quand ils ont le droit à la parole et à participer au processus de décision dans leur propre école.

Au collège Notre Dame de Tournai, Aurore, 16 ans, est très active en coulisse. Aurore participe à de nombreux conseils d'élèves: "c'est super satisfaisant... et puis c'est cool d'avoir de la gratitude de certains aussi".

Car les conseils d'élèves débouchent régulièrement au collège notre dame de Tournai sur des actions concrètes, comme le parrainage d'élèves de première année par des "grands" de cinquième.

Donner la parole et un vrai pouvoir de décisions aux élèves: une volonté du directeur du collège Axel Bonnet: "il est clair qu'un élève qui se sent impliqué dans la vie de l'école est un élève qui se sent effectivement mieux parce qu'il a un vrai projet dans l'école et un projet qui se fait en partenariat avec tous les acteurs".

La participation des jeunes à la vie de leur école: un des meilleurs moyens pour donner le sourire aux jeunes d'après l'observatoire de la santé du Hainaut.