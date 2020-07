Les jeunes de Mouscron aménagent un espace vert en plein centre-ville

Avec l’opération Eté solidaire, les jeunes Mouscronnois embellissent leur quartier.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

En juillet et en août, 36 jeunes vont participer à l’opération Eté solidaire à Mouscron et participer à 10 projets. "C’est une action qui a lieu chaque année depuis 1996 à Mouscron", précise Nicolas Rooze, journaliste à Nord Eclair. "Les jeunes participent à l’embellissement de leur quartier, cela les met et valeur et développe leur sens de la citoyenneté. Parmi les projets de cette année, il y a l’embellissement d’un espace vert dans le centre-ville. C’est un terrain que peu de monde connaissait. Les jeunes l’ont débroussaillé. Ils ont évacué pas moins de 5 tonnes de déchets. Le but est de créer un espace convivial où les jeunes pourront se réunir. A l’avenir, il est aussi prévu d’y fabriquer du mobilier en bois avec des palettes."

Découvrez ce nouvel espace dans le Nord Eclair Mouscron de ce mercredi.