Les invendus du réveillon: début des démarques dans les magasins

C'est une tradition des lendemains des fêtes : les supermarchés font des soldes. Foie gras, dindes, crustacés et autres produits de bouche sont bradés. L'occasion de faire des provisions sur des articles haut de gamme.

-20% sur le cava, -30% sur la dinde, -50% sur les crevettes. Ce matin, les rayons d'un supermarché carolo sont remplis de promotions en tout genre. Donatienne Derestiat, la gérante, s'occupe des démarques en ce début d'année. "C'est toute la nourriture qui n'a pas été vendue et qui est à la date du jour, du lendemain ou du surlendemain. Il y a beaucoup de choses qui sont datés d'aujourd'hui et de demain. Tout dépend de si nous avons beaucoup de stock. Les pourcentages varient en fonction de cela aussi", explique-t-elle.

Quelques clients très matinaux traversent le magasin et observent ces ventes rapides... Olivier regarde ces produits avec circonspection, car "pour les fêtes, j'essaie de manger local et fait maison. Le supermarché, c'est pour d'autres produits, mais pas de produits de fête", explique-t-il.

Un autre client, Martin, regarde sur son téléphone les différentes promotions qu'il a déniché sur l'application "Too good To Go". "Il y a des magasins qui mettent leurs ventes rapides en ligne. Pour un montant très réduit, vous venez cherchez votre produit entre des heures définies. Vous ne savez jamais ce que vous allez recevoir, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Logiquement, on doit manger ces produits dans les 24 ou 48 heures donc pour moi, il n'y a aucune raison valable de ne pas profiter de la réduction", précise-t-il.

Les supermarchés démarqueront les invendus du réveillon et des fêtes pendant toute la semaine.