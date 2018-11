Les installations du stade Tondreau vandalisées: des suspects interpellés

Les installations du stade Tondreau à Mons ont été vandalisées ce week-end, selon le journal La Province. Bien moins grave que l'incendie de la buvette de Genly, mais, cette fois, des voleurs auraient défoncé les portes, aspergé de couleur les murs et le sol. Ils ont volé des boissons et des équipements....

Mais ce dimanche, au cours du match contre le FC Tournai, des personnes ont reconnu des effets personnels que portaient des supporters. Du coup, ils se sont fait arrêter par la police et devaient être entendus. Les quatre suspects sont âgés de de 20 et 25 ans.