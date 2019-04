Les hôpitaux hennuyers reçoivent de l'argent wallon pour se moderniser

C'est une somme considérable : le gouvernement wallon vient de décider d'investir plus de 2 milliards 300.000 euros dans les hôpitaux wallons.

De l'argent qui va permettre de concrétiser toute une série de projets. A La Louvière, et Mons , deux nouveaux hôpitaux devraient sortir de terre.

A La Louvière, un nouveau site avec 600 lits et 1.200 places de parking. L'endroit n'a pas encore été dévoilé. A Mons, St Joseph et Warquignies seront regroupés dans un nouveau bâtiment à l'ouest de la ville... d'ici 2027. On ne connaît pas encore la localisation. Le CHR en est au stade de l'achat des terrains. Le groupe Jolimont reçoit 333 millions pour les 3 hôpitaux qu'il compte construire, avec celui de Nivelles.

A Mons, toujours, Ambroise Paré et le Chêne aux Haies reçoivent 54 millions avec le projet d'une nouvelle aile sur 5 étages pour Ambroise Paré et de nouveaux pavillons au Chêne aux Haies.

Le groupe Epicura et ses implantations de Baudour, Hornu et Frameries reçoivent des sous pour des extensions. Un nouveau bâtiment de 3 étages à Hornu. Et la partie revalidation d'Hornu et Beloeil pourraient se regrouper dans une nouvelle aile construite à Baudour. Mais là, le projet est encore un peu flou. Et puis il y a Ath aussi qui reçoit 23 millions... et qui prévoit un nouveau bâtiment.

Le CHM Mouscron reçoit 10 millions. Les Marronniers à Tournai, 53 millions. Et enfin, le Chwapi à Tournai reçoit l'accord pour créer son site unique pour tous ses hôpitaux et tous ses patients ... et 172 millions pour concrétiser tout ça.

Ce plan de 2,3 milliards devra être concrétisé par le prochain gouvernement.